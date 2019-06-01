Субботняя акция "желтых жилетов" во Франции стала самой малочисленной

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Двадцать девятая акция "желтых жилетов" во Франции стала самой малочисленной с начала протестов, в ней по состоянию на 18.00 (19.00 мск) приняли участие около 9,5 тысячи человек по всей стране, в том числе около 1,5 тысячи вышли на улицы в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.
В прошлую субботу по всей стране протестовали приблизительно 12,5 тысячи человек, в Париже – 2,1 тысячи.
По информации самих организаторов, в нынешних манифестациях во Франции участвовали около 23,6 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в Тулузе на юго-западе Франции в демонстрации приняли участие около 1 тысячи человек. Около 16.00 (17.00 мск) правоохранители рассеяли там толпу демонстрантов при помощи водометов и слезоточивого газа.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.