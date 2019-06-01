Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса

САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.

По ее словам, Роспотребнадзора проинформировал мэрию о неудовлетворенных результатах борьбы с грызунами в санитарных зонах вокруг детских лагерей у природного парка "Кумысная поляна", что говорит о высокой активности природного очага геморрагической лихорадки с почечным синдромом и заселенности его грызунами.

"Это создает высокие эпидемиологические риски. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков в период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года отменяются заезды детей на первые оздоровительные смены в лагеря, расположенные в зоне лесного массива Саратова", - цитирует Ревуцкую пресс-служба мэрии.

В пресс-службе уточнили, что информация о скорректированных датах заездов станет известна позднее.

Как сообщило министерство социального развития региона, наряду с Саратовом по такой же причине перенесены сроки начала детских лагерей в Татищевском районе области - до полного завершения необходимых работ по борьбе с грызунами. В ведомстве работает телефон "горячей линии" по вопросам летнего отдыха детей: 8 (8452) 65-38-83.

"Семьям детей, которые планировали отдохнуть в лагерях Саратова и Татищевского района, будет предложен отдых в других лагерях по линии министерства социального развития области, в муниципальных лагерях дневного пребывания. Кроме того, учреждениями культуры, физической культуры и спорта будет предложен календарь дополнительных досуговых мероприятий по месту жительства", - говорится в сообщении.

Ранее областное управление Роспотребнадзора сообщало, что в Саратове за первые четыре месяца года зарегистрированы 25 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, что в 6,3 раза превышает аналогичный период 2018 года. При этом в целом по региону с 1 по 17 мая были зарегистрированы 65 случаев заболевания, из них в 60% случаев инфицирование произошло при посещении природного парка "Кумысная поляна".