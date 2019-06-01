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РИА Новости

Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса

Вчера, 20:31
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкДети играют в подвижные игры в оздоровительно-образовательном центре
Дети играют в подвижные игры в оздоровительно-образовательном центре
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Дети играют в подвижные игры в оздоровительно-образовательном центре. Архивное фото
САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.
По ее словам, Роспотребнадзора проинформировал мэрию о неудовлетворенных результатах борьбы с грызунами в санитарных зонах вокруг детских лагерей у природного парка "Кумысная поляна", что говорит о высокой активности природного очага геморрагической лихорадки с почечным синдромом и заселенности его грызунами.
"Это создает высокие эпидемиологические риски. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков в период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года отменяются заезды детей на первые оздоровительные смены в лагеря, расположенные в зоне лесного массива Саратова", - цитирует Ревуцкую пресс-служба мэрии.
В пресс-службе уточнили, что информация о скорректированных датах заездов станет известна позднее.
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Как сообщило министерство социального развития региона, наряду с Саратовом по такой же причине перенесены сроки начала детских лагерей в Татищевском районе области - до полного завершения необходимых работ по борьбе с грызунами. В ведомстве работает телефон "горячей линии" по вопросам летнего отдыха детей: 8 (8452) 65-38-83.
"Семьям детей, которые планировали отдохнуть в лагерях Саратова и Татищевского района, будет предложен отдых в других лагерях по линии министерства социального развития области, в муниципальных лагерях дневного пребывания. Кроме того, учреждениями культуры, физической культуры и спорта будет предложен календарь дополнительных досуговых мероприятий по месту жительства", - говорится в сообщении.
Ранее областное управление Роспотребнадзора сообщало, что в Саратове за первые четыре месяца года зарегистрированы 25 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, что в 6,3 раза превышает аналогичный период 2018 года. При этом в целом по региону с 1 по 17 мая были зарегистрированы 65 случаев заболевания, из них в 60% случаев инфицирование произошло при посещении природного парка "Кумысная поляна".
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - острая вирусная природно-очаговая болезнь, протекающая с лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, поражением сосудов, геморрагическим синдромом и тяжелым поражением почек с возможным появлением острой почечной недостаточности. Источник инфекции – лесные мышевидные грызуны (рыжая и красная полевка). Вирус выделяется во внешнюю среду преимущественно с мочой грызунов, реже с их фекалиями или слюной. От грызунов к человеку вирус передается воздушно-пылевым, фекально-оральным и контактным путями.
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