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РИА Новости

Дочь Алсу отдала выигранный на "Голос. Дети" миллион на благотворительность

Вчера, 19:29
59186
© РИА Новости / Александр ПолегенькоМикелла Абрамова во время выступления на конкурсе молодых исполнителей "Детская Новая волна-2019" в международном детском центре "Артек" в Крыму
Микелла Абрамова во время выступления на конкурсе молодых исполнителей Детская Новая волна-2019 в международном детском центре Артек в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Дочь Алсу Микелла Абрамова передала выигранный в шоу "Голос. Дети" миллион рублей фонду имени Анжелы Вавиловой. Об этом сообщил председатель правления фонда Владимир Вавилов.
По словам председателя правления организации Владимира Вавилова, девочка сделала это через несколько дней после победы. Средства уже поступили на счет.
Телеведущий Иван Ургант
25 мая, 04:55
Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу "Голос. Дети"
В апреле в финале шестого сезона музыкального конкурса "Голос. Дети" дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила около 56 процентов голосов зрителей. Такой результат вызвал широкий общественный резонанс, пользователи соцсетей писали, что ожидали победы других конкурсантов. Первый канал обратился за помощью к международной компании Group-IB, специализирующейся на расследовании преступлений в киберпространстве. Эксперты установили, что происходила массированная автоматизированная отправка СМС в пользу участника под номером семь, под которым выступала Абрамова. В накрутке голосов участвовали примерно 300 телефонных номеров, с которых отправили около восьми тысяч сообщений. Результаты конкурса были аннулированы.
После этого Первый канал провел спецвыпуск "Голос. Дети", в котором Абрамова решила не принимать участие. На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса стали победителями. Каждому из них достался приз в миллион рублей. Победители шоу также получили возможность записать песню в студии "Юниверсал мьюзик".
Благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой был создан в 2003 году. Организация оказывает помощь детям c онкологическими заболеваниями из Республики Татарстан.
Певица Алсу
22 мая, 14:13
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
52294620189
Обсудить 56
Вокальный конкурс "Голос. Дети"Константин ЭрнстGroup-IB
Популярные комментарии
Утром ем я колбасу, Сразу ньюс про дочь Алсу, И уже мне есть невмочь, Надоела эта дочь!
1 июня, 19:33
Александр Титов
111180005
На благотворительность. Один миллион. Дочь миллиардеров. Сижу и рыдаю.
1 июня, 20:02
aandrei7laptev
99121003
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