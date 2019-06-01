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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан вводит дополнительные меры господдержки многодетных семей

Вчера, 18:07
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Многодетные семьи в Татарстане с 1 января 2020 года получат дополнительные меры поддержки, в частности, воспитывающие пятерых детей и более при среднедушевом доходе ниже прожиточного минимума будут получать ежемесячные пособия, а воспитывающие троих детей и более с доходом ниже прожиточного минимума будут освобождены от оплаты детского сада, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в субботу.
Минниханов в субботу вручил в Казанском Кремле государственные награды Татарстана – медали "Ана даны – Материнская слава" мамам пяти многодетных семей. Всего в Татарстане, по информации министерства труда и социальной защиты республики, на 1 мая 2019 года насчитывается около 35,2 тысячи многодетных семей.
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"Семьям, воспитывающим пятерых и более детей, имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, будет выплачиваться ежемесячное пособие. Кроме того, семьи, воспитывающие троих и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от родительской платы за детский сад. В целях поддержания здоровья детей в возрасте до трёх лет из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, будет введен электронный сертификат на лекарственные средства в размере 10 тысяч рублей в год", - цитирует Минниханова его пресс-служба.
Новые меры поддержки многодетных семей будут реализованы в Татарстане с 1 января 2020 года. Глава республики выразил уверенность, что эти меры дадут свой положительный результат.
По словам Минниханова, в республике уделяется большое внимание созданию условий для рождения и достойного воспитания молодого поколения татарстанцев. В прошлом году в регионе более 77 миллиардов рублей были направлены на поддержку семей с детьми, в целом на поддержку материнства и детства.
"Сегодня мы как никогда осознаем необходимость возрождения института семьи, сохранения семейных ценностей – любви, уважения и взаимопонимания", - подчеркнул он.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановТатарстанОбщество
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