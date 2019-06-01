В акциях "желтых жилетов" во Франции участвуют более 2,5 тысячи человек

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Около 2,6 тысячи человек принимают участие в акциях протеста движения "желтых жилетов", которые проходят в субботу в разных городах Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на французское МВД.
В Париже, по данным на 14.00 (15.00 мск), в демонстрации участвуют около 1,3 тысячи человек. Как отмечает телеканал, в социальной сети Facebook объявлялось об акциях "желтых жилетов" в Лилле, Бордо, Монпелье, Марселе и других городах, однако только несколько десятков или сотен интернет-пользователей выразили желание принять в них участие.
Газета Depeche отмечает, что в Тулузе на юго-западе Франции в демонстрации приняли участие около тысячи человек. Примерно в 16.00 по местному времени (17.00 мск) правоохранительные органы рассеяли толпу демонстрантов при помощи водометов и слезоточивого газа. Уточняется, что префект департамента Верхняя Гаронна, как и в прошлые разы, запретил любые манифестации в районе центральной площади Тулузы с 10 часов (11.00 мск) до 20.30 (21.30 мск).
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.