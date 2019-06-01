В акциях "желтых жилетов" во Франции участвуют более 2,5 тысячи человек

В Париже, по данным на 14.00 (15.00 мск), в демонстрации участвуют около 1,3 тысячи человек. Как отмечает телеканал, в социальной сети Facebook объявлялось об акциях "желтых жилетов" в Лилле, Бордо, Монпелье, Марселе и других городах, однако только несколько десятков или сотен интернет-пользователей выразили желание принять в них участие.