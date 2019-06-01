Суд не стал наказывать жителя Адыгеи, отправившего в кому посетителя кафе

КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Советский суд Краснодара признал жителя Адыгеи Даура Хуаза виновным в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью менеджера Инала Гобозова, вступившегося за свою несовершеннолетнюю дочь, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По версии обвинения, 24 февраля 2017 года 27-летний Даур Хуаз жестоко избил отца двоих детей Инала Гобозова. Конфликт возник в ресторане, где Гобозов с родственниками и друзьями отмечал юбилей супруги. По словам потерпевшего, один из посетителей Аскер Тлехас стал грубо приставать к его 15-летней дочери, Гобозов заступился за неё, после чего несколько человек вывели его на улицу. На записи с камер наблюдения видно, как Гобозов падает после удара Хуаза, товарища Тлехаса.

Ранее сообщалось также, что, по словам очевидцев, Хуаз не пытался помочь пострадавшему, а Тлехас угрожал его родным и друзьям, называя их "мразями и тварями", показывал на Гобозова, требуя, поднять "эту бабу", чтобы "добить", и кричал, что работает в ГИБДД и ему ничего не будет. Сообщалось, что, по данным стороны потерпевшего, Тлехаса за это уволили.

Гобозов рассказал РИА Новости, что перенес несколько трепанаций черепа, две недели пролежал в коме, остался инвалидом, лишился работы и был вынужден продать квартиру, чтобы оплатить лечение и восстановление.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и предъявила Хуазу обвинение. Адвокат пострадавшего Елена Зарипова рассказала, что видео не позволило достоверно установить, был ли нанесен второй удар, причинивший тяжкий вред, но прокурор посчитал, что раз виден замах, то у Хуаза был умысел на причинение вреда, и попросил для него три года колонии общего режима.

Суд переквалифицировал дело.

"Житель Адыгеи признан виновным по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности с наказанием один год шесть месяцев исправительных работ по месту работы с удержанием 15% заработка, ежемесячно, в доход государства. На основании пункта "а" части 1 статьи 83 УК РФ освобождён от назначенного наказания за истечением сроков давности", – сообщили РИА Новости в суде.