Полиция подтвердила личность предполагаемого стрелка в Вирджиния-Бич

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полиция подтвердила личность подозреваемого, устроившего стрельбу в курортном городе Вирджиния-Бич в США, сообщает телеканал CNN.
В результате стрельбы в Вирджиния-Бич в субботу погибли 12 человек. Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов сообщило, что стрелявшего звали Деуэйн Крэддок, ему было 40 лет. По данным газеты, он действовал из мести, однако подробности неизвестны. За последние несколько недель мужчина купил большое количество стрелкового оружия, пишет издание.
Полиция города подтвердила, что Крэддок был предполагаемым стрелком. По словам главы полиции Джим Сервера, последние 15 лет Крэддок работал городским инженером. У него дома было найдено оружие.