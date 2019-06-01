Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-01T16:26Z
https://ria.ru/20190601/1555175323.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155136/64/1551366401_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_e821f642e752bf5c7fb30ffd4d4f1477.jpg
РИА Новости

Сальвадор рассматривает Россию как партнера для строительства метро

Вчера, 16:26
991
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкРабочий на строительстве станции метро
Рабочий на строительстве станции метро
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Рабочий на строительстве станции метро. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Сальвадор рассматривает Россию в качестве страны с достаточными возможностями, чтобы стать одним из партнеров в строительстве метро в столичном округе Сан-Сальвадор, заявил РИА Новости посол этой страны в РФ Эфрен Арнольдо Берналь Чевес (Efrén Arnoldo Bernal Chévez).
Посол отметил, что строительство метро в Большом Сан-Сальвадоре и развитие железнодорожной сети, которая соединит границы и различные порты страны, "без сомнения, изменят не только лицо, но и панораму, статус и важность Сальвадора".
Ялтинский международный экономический форум
18 апреля, 12:58
Никарагуа интересуется специалистами из РФ для строительства портов и дорог
"Однако для внедрения этого типа технологий и индустрии недостаточно просто хотеть это сделать, но и должна быть способность, для этого Сальвадор должен будет искать стратегических партнеров на международном уровне, среди которых, разумеется, Россия, у которой есть опыт и возможности – как технологические, так и финансовые. Поэтому хотелось бы, чтобы мы могли внести свой вклад в начало обсуждения и добиться взаимопонимания между двумя странами", - сказал он.
По словам дипломата, страна заинтересована в том, чтобы в этих проектах участвовали такие партнеры, как Россия, поскольку она "один из основных производителей этих высококачественных технологий".
Речь идет о необходимом, но дорогом проекте, поэтому "надо будет ставить вопрос о практических возможностях" и "искать варианты для его финансирования", добавил глава диппредставительства.
Берналь Чевес напомнил, что единственная страна Центральной Америки, где есть метро, - Панама, и запуск метро в Сальвадоре "может стать стимулом для остальных столиц Центральной Америки развивать этот тип стратегических проектов".
1310001
Обсудить 0
СальвадорРоссияЭкономика
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28ФСИН начала проверку видео с банкетом для заключенных в орловской колонии
12:14Опрос: более половины россиян испытывают стресс во время отпуска
12:12В Дзержинске открыли горячую линию для бизнеса после ЧП на заводе
12:06В Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом
12:01Столкнувшийся с грузовиком в Адыгее поезд продолжил путь Нижневартовск
12:00На Украине один человек погиб из-за обрушения крыши сцены на рок-фестивале
11:59В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:57Жители Дзержинска вышли на субботник, чтобы восстановить город после ЧП
11:55Опубликовано видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
11:51К инженерной разведке на заводе в Дзержинске привлекли Росгвардию
11:43В Дзержинске взрывы повредили остекление более 450 зданий
11:33В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте после ДТП
11:30В Дзержинске пять зданий были разрушены из-за взрывов на заводе
11:24Матпомощь пострадавшим от взрыва в Дзержинске выделят в понедельник
11:21СМИ: в Ираке француза приговорили к смертной казни за принадлежность к ИГ*
11:16В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
11:14В ДНР за пять дней пострадали из-за обстрелов шесть мирных жителей
11:08Глава Социал-демократической партии Германии объявила об отставке
10:44ЛДПР выдвинула кандидата в губернаторы Петербурга
10:41Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа
Лента новостейМолния