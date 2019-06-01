Кандидатом от ЕР в губернаторы Оренбургской области стал Денис Паслер

УФА, 1 июн - РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" выдвинуло врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера кандидатом на сентябрьские выборы руководителя региона, сообщила пресс-служба отделения.
"Делегаты путем тайного голосования определили кандидата на должность губернатора региона. Подавляющее большинство голосов – 141 из 153 - набрал врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в бюллетень, согласно решению политсовета отделения, были также включены начальник оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская и секретарь отделения партии в Ленинском районе Оренбурга, директор управления федеральной почтовой связи региона Роман Цуканов.
Ранее депутаты определили, что выборы губернатора состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Паслер был назначен врио губернатора в марте отставки Юрия Берга.