Кандидатом от ЕР в губернаторы Оренбургской области стал Денис Паслер

"Делегаты путем тайного голосования определили кандидата на должность губернатора региона. Подавляющее большинство голосов – 141 из 153 - набрал врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в бюллетень, согласно решению политсовета отделения, были также включены начальник оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская и секретарь отделения партии в Ленинском районе Оренбурга, директор управления федеральной почтовой связи региона Роман Цуканов.