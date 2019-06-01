В Москве до конца 2021 года построят 62 детсада и школы, заявил Собянин

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За восемь лет в Москве построили 373 детских садов и школ, до конца 2021 года планируется построить еще 62 объекта, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Собянин отметил, что каждый год в Москве рождается больше 100 тысяч детей. Количество многодетных семей за последние годы удвоилось. Все это требует активного строительства объектов образования, добавил он.