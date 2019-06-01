На Ямале начали вручать подарки новорожденным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Подарки новорожденным начали вручать в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по решению властей региона, сообщает в субботу правительство Ямала.

"С сегодняшнего дня все новорожденные Ямала будут при выписке из родильного отделения получать подарок с приданым. С 1 июня вступило в силу соответствующее постановление правительства Ямала. С начала января по распоряжению правительства РФ в стране стартовала программа "Подарок новорожденному". В ней регионам рекомендовано до 2020 года ввести такую меру поддержки. Федеральный перечень состоит из 12 вещей, на усмотрение регионов этот список можно увеличить", - говорится в сообщении.

По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова перечень расширили до 44 предметов. Окончательный список формировали с помощью жителей Ямала. Сначала в социальных сетях провели опрос, где высказались почти 2,5 тысячи северян. Узнали мнения многодетных мам. В итоге ситцевые пеленки заменили на муслиновые, включили фирменные средства по уходу за малышом, зимний и демисезонный комбинезоны.

Также в специальной коробке-люльке с изображением белого медведя для ребенка приготовлены матрас, простыня, одеяло, ползунки и боди в нескольких размерах, шапочки, варежки, пинетки, подгузники. Кроме того, ямальские коробки упаковывают в стерильных условиях, рабочие надевают при этом специальные одноразовые костюмы. То есть все, что внутри, можно использовать без дополнительной обработки, уточняет правительство.

"Надеюсь, что состав подарка всех устроит. Мы старались максимально привлекать мам, чтобы они выбирали, что должно быть внутри. При этом акцентировали внимание на качестве содержимого подарочной коробки. Если у ямальцев будут какие-то существенные предложения, что заменить в подарке или добавить, мы готовы их рассматривать. Примерно полгода будем наблюдать за отзывами, собирать предложения, а затем проанализируем и посмотрим, нужно ли что-то менять. Хотя, конечно, надо понимать, сколько мам – столько и мнений. Сейчас мы сделали максимум для того, чтобы маленькие ямальцы получали хорошие подарки", - приводятся в сообщении слова губернатора региона.