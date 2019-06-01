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РИА Новости

На Ямале начали вручать подарки новорожденным

Вчера, 15:44
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкПалата в роддоме
Палата в роддоме
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Палата в роддоме. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Подарки новорожденным начали вручать в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по решению властей региона, сообщает в субботу правительство Ямала.
"С сегодняшнего дня все новорожденные Ямала будут при выписке из родильного отделения получать подарок с приданым. С 1 июня вступило в силу соответствующее постановление правительства Ямала. С начала января по распоряжению правительства РФ в стране стартовала программа "Подарок новорожденному". В ней регионам рекомендовано до 2020 года ввести такую меру поддержки. Федеральный перечень состоит из 12 вещей, на усмотрение регионов этот список можно увеличить", - говорится в сообщении.
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По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова перечень расширили до 44 предметов. Окончательный список формировали с помощью жителей Ямала. Сначала в социальных сетях провели опрос, где высказались почти 2,5 тысячи северян. Узнали мнения многодетных мам. В итоге ситцевые пеленки заменили на муслиновые, включили фирменные средства по уходу за малышом, зимний и демисезонный комбинезоны.
Также в специальной коробке-люльке с изображением белого медведя для ребенка приготовлены матрас, простыня, одеяло, ползунки и боди в нескольких размерах, шапочки, варежки, пинетки, подгузники. Кроме того, ямальские коробки упаковывают в стерильных условиях, рабочие надевают при этом специальные одноразовые костюмы. То есть все, что внутри, можно использовать без дополнительной обработки, уточняет правительство.
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"Надеюсь, что состав подарка всех устроит. Мы старались максимально привлекать мам, чтобы они выбирали, что должно быть внутри. При этом акцентировали внимание на качестве содержимого подарочной коробки. Если у ямальцев будут какие-то существенные предложения, что заменить в подарке или добавить, мы готовы их рассматривать. Примерно полгода будем наблюдать за отзывами, собирать предложения, а затем проанализируем и посмотрим, нужно ли что-то менять. Хотя, конечно, надо понимать, сколько мам – столько и мнений. Сейчас мы сделали максимум для того, чтобы маленькие ямальцы получали хорошие подарки", - приводятся в сообщении слова губернатора региона.
Во всех родильных отделениях сегодня прошли торжественные вручения первых подарков. Всего в день защиты детей их получили 37 новых ямальцев, отмечают власти.
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