Кузнецова сравнила День защиты детей с празднованием Нового года

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что день защиты детей для детских омбудсменов так же важен и значим, как Новый год.

В Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, Кузнецова с семьёй посетила фестиваль анимации и мультфильмов "Мультимир" на ВДНХ.

"Этот праздник для уполномоченных как Новый год: мы его ждем, готовимся к нему. Дети знают секрет нашего родительского счастья, и в этот день я хочу пожелать такого счастья всем нам как можно больше", - сказала Кузнецова.

Она вместе с детьми осмотрела стенды, посвященные персонажам различных мультфильмов.