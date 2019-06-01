Кузнецова сравнила День защиты детей с празднованием Нового года

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что день защиты детей для детских омбудсменов так же важен и значим, как Новый год.
В Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, Кузнецова с семьёй посетила фестиваль анимации и мультфильмов "Мультимир" на ВДНХ.
Вчера, 02:03Международный день защиты детей
"Этот праздник для уполномоченных как Новый год: мы его ждем, готовимся к нему. Дети знают секрет нашего родительского счастья, и в этот день я хочу пожелать такого счастья всем нам как можно больше", - сказала Кузнецова.
Она вместе с детьми осмотрела стенды, посвященные персонажам различных мультфильмов.
Детский омбудсмен 1 июня также поучаствовала в празднике для пациентов Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей, где ей вручили национальную общественную премию в области редких заболеваний "Синяя птица" и подарили календарь с рисунками пациентов.
31 мая, 13:39Родительская слава. Настоящее счастье, когда в семье много детейВ преддверии отмечаемого 1 июня Дня защиты детей президент РФ Владимир Путин вручил ордена "Родительская слава" многодетным семьям из разных уголков страны. За церемонией награждения наблюдал обозреватель радио Sputnik Олег Обухов.