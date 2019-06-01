Спасатели сообщили об угрозе взрыва на соседнем с заводом "Кристалл" здании

Скриншот видео взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области. 1 июня 2019

Взрыв на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Угроза взрыва в соседнем здании появилась из-за перехода огня с горящего цеха завода "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, пожарных в целях безопасности эвакуировали из горящего здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Возникла угроза взрыва в соседнем здании после перехода огня с горящего цеха по производству тротила", - сказал собеседник агентства.