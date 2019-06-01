В Дзержинске врачи отпустили домой 11 пострадавших при взрывах на заводе

Взрыв на оборонном заводе "Кристал" в Дзежинске. 1 июня 2019

Взрыв на заводе в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. После взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в нижегородском Дзержинске за медицинской помощью обратились 27 человек, сообщает областное министерство здравоохранения.

"На месте работает 10 формирований службы медицины катастроф, всего за медицинской помощью обратились 27 человек. Это сотрудники завода и жители близлежащих домов. 11 из них отпущены домой после осмотра врача", - сообщили в министерстве.

В ликвидации последствий задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляет около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет.