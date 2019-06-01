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РИА Новости

Предвыборная кампания Зеленского получила семь наград политконсультантов

Вчера, 14:45
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© AP Photo / Ukrainian Parliament Press Service/Andrii NesterenkoИнаугурация избранного прзидента Украина Владимир Зеленского
Инаугурация избранного прзидента Украина Владимир Зеленского
© AP Photo / Ukrainian Parliament Press Service/Andrii Nesterenko
Инаугурация избранного прзидента Украина Владимир Зеленского . Архивное фото
КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Предвыборная кампания президента Украины Владимира Зеленского получила семь наград ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards, сообщает в субботу пресс-служба команды Зеленского.
Выборы президента прошли на Украине в апреле. ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента Петра Порошенко - 24,45%.
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"Команда президента Украины Владимира Зеленского, которая разрабатывала его предвыборную кампанию, победила в семи номинациях ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Украина впервые принимала участие в этом конкурсе и показала лучший результат по количеству побед на одну страну за всю историю существования премии. Церемония награждения состоялась в Греции 31 мая.
Как отмечается, команда Зеленского стала безоговорочным лидером в следующих номинациях: "Кампания в социальных медиа", "Лучшее веб-видео", "Лучшее использование отрицательного или контрастного", "Креативное использования данных/метрик/аналитики", "Лучший сайт", "Диджитал-кампании", "Лучшее использование юмора".
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"Наш диджитал покорил мир! Сегодня мы стали абсолютными победителями на EAPC Polaris Awards. Это заслуга всей команды Зеленского. Каждого человека, который работал над предвыборной кампанией нашего президента. Мы показали, что политика может быть другой. Что можно побеждать без олигархических бюджетов и не обязательно завешивать всю страну своими бордами, чтобы тебя увидели и услышали", - цитирует пресс-служба Михаила Федорова, который в предвыборном штабе Зеленского отвечал за направление, связанное с информационными технологиями.
Polaris Awards - глобальный конкурс для активистов, руководителей кампаний, лидеров, новаторов и исключительной работы в сфере политических коммуникаций, предвыборной агитации и общественных дел. В конкурсе принимали участие 17 стран.
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