В Подмосковье стартовал международный детский футбольный турнир

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Химках дал старт третьему международному футбольному турниру "Кубок флагов мира" для детей возраста 10-12 лет, говорится в пресс-релизе правительства Подмосковья.

"Мы очень рады, что турнир каждый год привлекает все новые и новые страны. Я уверен, что он и дальше будет доброй традицией, которая объединяет разные государства", - цитирует пресс-служба слова Воробьева.

Отмечается, что в турнире участвуют 18 команд, в каждой из них пять полевых игроков и вратарь. Победитель определяется по системе плей-офф, матчи длятся два тайма по семь минут.

В турнире принимают участие дети из России, Аргентины, Бельгии, Германии, Вьетнама, Дании, Израиля, Испании, Камеруна, Катара, Мальты, Мексики, Польши, Португалии, Хорватии, Чехии, Чили.