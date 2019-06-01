Замглавкома ВКС рассказал о применении боевого опыта, полученного в Сирии

ПОЛИГОН ЧАУДА (Крым), 1 июн - РИА Новости. Боевой опыт, полученный Воздушно-космическими силами (ВКС) России в Сирии, положен в основу подготовки летчиков всех родов авиации. Об этом сообщил журналистам заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин.
"Сирийский опыт является основой подготовки пилотов ВКС России. Он полностью применяется и при подготовке летчиков Дальней авиации - вы видели сегодня Ту-22М3, которые выполняли бомбовые удары. Несомненно - при подготовке летчиков оперативно-тактической авиации и, безусловно, армейской авиации. Это основа", - подчеркнул Юдин в беседе с журналистами.
Он отметил, что масштабное авиационное шоу "Авиамикс", которое прошло утром в субботу на полигоне Чауда, тоже включает в себя эпизоды из реального боевого опыта, но каждый год летчики показывают что-то новое. В этом году тактический эпизод включал в себя прорыв ПВО условного противника, высадку воздушного десанта и обеспечение боевых действий группировки в тылу неприятеля. "Мы не демонстрируем каждый год одни и те же эпизоды, но их тематика всегда связана с активными боевыми действиями наших Вооруженных сил", - сказал Юдин.
"Авиамикс" является самой зрелищной частью всероссийского конкурса летной выучки "Авиадартс". В авиашоу было задействовано более 50 самолетов и вертолетов, включая истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, вертолеты Ка-52, Ми-28Н и другие типы авиационной техники.
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"Во время полетов экипажи ВКС продемонстрировали воздушный бой пара на пару, массированный бомбовый удар, десантирование грузов, групповой ракетный авиационный удар, пуски управляемых ракет по объектам условного противника", - перечислил Юдин.
Завершилась показательная часть выступлением авиационных групп высшего пилотажа "Беркуты", "Стрижи" и "Русские Витязи".
Летную программу "Авиамикса", проходившую на полигоне Чауда под Феодосией, посетили более 5 тысяч зрителей. Там же в субботу проходит очередная акция Воздушно-космических сил "Служба по контракту - твой выбор!".
Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2019" второй раз в истории проходит в Крыму. В этом году в нем участвуют около 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. В ходе конкурса летчики сдают упражнения по физической подготовке, технике пилотирования, воздушной разведке, навигации и боевому применению. Зачет проводится в семи номинациях по родам авиации.