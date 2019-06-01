На месте ЧП в Дзержинске работает вице-губернатор Нижегородской области

Взрыв на заводе в Дзержинске

КАЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Оперативный штаб создан по поручению губернатора Нижегородской области в Дзержинске, где в воскресенье произошли взрывы в цехе по производству тротила, на месте работает заместитель губернатора Дмитрий Краснов, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.

"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах предположительно на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске создан оперативный штаб. На место выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым", - говорится в сообщении.