Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета

СТОКГОЛЬМ, 1 июн — РИА Новости. Шведская эко-активистка 16-летняя Грета Тунберг, которая была номинирована на Нобелевскую премию мира за свою деятельность по спасению климата, год не будет ходить в школу, ради того, чтобы добраться до США без использования самолетов, пишет Dagens Nyheter.
Девушку пригласили выступить на заседании ООН в сентябре, а в октябре - на экологическом саммите в Сантьяго. Поскольку Грета отказалась от использования самолетов, выбросы которых разрушают озоновый слой, путешествие из Европы в США займет длительное время.
"Поскольку я не летаю, мне нужно будет перебраться через Атлантику каким-то иным способом. Я пока не решила, как это сделать, но так или иначе я туда доберусь. По крайней мере, я должна испробовать все способы", - заявила Тунберг.
Ради поездки она взяла академический отпуск и начнет обучение в гимназии (завершающая ступень школьного образования в Швеции, длящаяся два года) на год позже. По мнению Тунберг, этот перерыв не повлияет на ее образование.
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"Я пока не решила чем именно займусь, буду учиться разным вещам, может быть, выучу еще один иностранный язык", - рассказала активистка.
Одиночный протест, который начала Тунберг, перерос в международное движение, объединившее тысячи молодых людей по всему миру. Сама Грета выступала на конференции в Давосе, Европарламенте и встречалась с папой Римским. Девушку номинировали на Нобелевскую премию мира.