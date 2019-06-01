Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета

СТОКГОЛЬМ, 1 июн — РИА Новости. Шведская эко-активистка 16-летняя Грета Тунберг, которая была номинирована на Нобелевскую премию мира за свою деятельность по спасению климата, год не будет ходить в школу, ради того, чтобы добраться до США без использования самолетов, пишет Шведская эко-активистка 16-летняя Грета Тунберг, которая была номинирована на Нобелевскую премию мира за свою деятельность по спасению климата, год не будет ходить в школу, ради того, чтобы добраться до США без использования самолетов, пишет Dagens Nyheter

Девушку пригласили выступить на заседании ООН в сентябре, а в октябре - на экологическом саммите в Сантьяго. Поскольку Грета отказалась от использования самолетов, выбросы которых разрушают озоновый слой, путешествие из Европы в США займет длительное время.

"Поскольку я не летаю, мне нужно будет перебраться через Атлантику каким-то иным способом. Я пока не решила, как это сделать, но так или иначе я туда доберусь. По крайней мере, я должна испробовать все способы", - заявила Тунберг.

Ради поездки она взяла академический отпуск и начнет обучение в гимназии (завершающая ступень школьного образования в Швеции, длящаяся два года) на год позже. По мнению Тунберг, этот перерыв не повлияет на ее образование.

"Я пока не решила чем именно займусь, буду учиться разным вещам, может быть, выучу еще один иностранный язык", - рассказала активистка.