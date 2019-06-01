В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар

БЕЛГРАД, 1 июн – РИА Новости. Двадцать девять человек пострадали при пожаре в центре приема мигрантов на северо-западе Боснии и Герцеговины (БиГ), сообщило управление полиции Унско-санского кантона (округа) страны.

Унско-санский кантон на границе БиГ и Хорватии является одной из наиболее напряженных точек на официально закрытом "балканском маршруте" мигрантов в ЕС. Пожар начался около 6.25 (7.25 мск) в центре временного приема "Мирал" города Велика-Кладуша.

По его данным, в "Мирале" было размещено несколько сотен мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Девять пострадавших получили помощь в поликлинике города Велика-Кладуша, еще 20 направлены в окружную больницу в город Бихач. Число нелегалов в округе достигает цифры трех тысяч человек, что создает постоянные проблемы местным властям и населению, которые требуют от властей страны в Сараево разгрузить район от мигрантов.