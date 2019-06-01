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РИА Новости

В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию

Вчера, 12:26
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© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
© Григорий Сысоев
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
СИНГАПУР, 1 июн - РИА Новости. Предложенная США концепция "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона" является искусственно внедряемой и контрпродуктивной для региона, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Выступая на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог", Фомин заявил, что "наблюдаются тенденции, когда отдельные геополитически ориентированные державы насаждают свои подходы и насильно заставляют страны заниматься совместной работой в своих интересах".
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В частности, подчеркнул замминистра обороны, "некоторые международные игроки под видом новых схем региональной конфигурации пытаются продвигать блоковые построения военно-политического толка, так называемые "индо-тихоокеанские стратегии". Разработанная ими концепция создания "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" внедряется искусственно, и в своей основе имеет геополитические интересы отдельных стран".
Замминистра также отметил, что "в настоящее время создается видимость, что "индо-тихоокеанской концепции" придается общерегиональный масштаб. Ее представляют как единственный, безальтернативный формат межгосударственного взаимодействия на пространстве двух океанов. При этом большинство расположенных там стран к обсуждению параметров новой конфигурации не привлекаются, ставка делается на реализацию национальных стратегий и проектов".
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Россия, подчеркнул Фомин, "считает такие подходы контрпродуктивными для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), подрывающими сложившуюся здесь центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и выстроенных вокруг нее механизмов в решении региональных проблем безопасности".
По его словам, "избирательный подход к сотрудничеству, создание "групп по интересам", расшатывание основ многосторонней системы взаимодействия - это не тот фундамент, на котором можно строить дальнейшее процветание АТР. Все новые идеи, касающиеся стратегического обустройства региона, должны вести к формированию единого пространства сотрудничества и развития, комплексному укреплению всей системы связей и взаимоотношений. Все это применимо и к выстраиванию моделей оборонного сотрудничества".
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