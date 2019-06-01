В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию

СИНГАПУР, 1 июн - РИА Новости. Предложенная США концепция "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона" является искусственно внедряемой и контрпродуктивной для региона, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Выступая на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог", Фомин заявил, что "наблюдаются тенденции, когда отдельные геополитически ориентированные державы насаждают свои подходы и насильно заставляют страны заниматься совместной работой в своих интересах".

В частности, подчеркнул замминистра обороны, "некоторые международные игроки под видом новых схем региональной конфигурации пытаются продвигать блоковые построения военно-политического толка, так называемые "индо-тихоокеанские стратегии". Разработанная ими концепция создания "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" внедряется искусственно, и в своей основе имеет геополитические интересы отдельных стран".

Замминистра также отметил, что "в настоящее время создается видимость, что "индо-тихоокеанской концепции" придается общерегиональный масштаб. Ее представляют как единственный, безальтернативный формат межгосударственного взаимодействия на пространстве двух океанов. При этом большинство расположенных там стран к обсуждению параметров новой конфигурации не привлекаются, ставка делается на реализацию национальных стратегий и проектов".

Россия, подчеркнул Фомин, "считает такие подходы контрпродуктивными для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), подрывающими сложившуюся здесь центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и выстроенных вокруг нее механизмов в решении региональных проблем безопасности".