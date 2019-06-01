Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Администрация южнокорейской столицы планирует представить миллион долларов для помощи Северной Корее, население которой страдает от недостатка продовольствия из-за засухи, сообщил мэр Сеула Пак Вон Сун.

"Десять миллионов человек, то есть 40% населения Северной Кореи находятся в очень тяжёлой ситуации из-за продовольствия, и необходимо срочно их спасти. В частности, крайне сложная ситуация с питанием для детей и беременных. Город Сеул рассматривает пожертвование во Всемирную продовольственную программу (ВПП) миллиона долларов, или 1,2 миллиарда вон", - приводит заявление мэра администрация города.

Ожидается, что средства будут переданы организации в середине июня.

Мэр также выразил намерение развивать сотрудничество для создания в КНДР инфраструктуры сельского хозяйства.

По данным ВПП, а также Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в КНДР собран самый бедный c 2008 года урожай зерна и 40% населения страны срочно нуждается в продовольствии. Северокорейские СМИ уже публиковали призыв к гражданам искать новые источники воды и революционные меры для борьбы с рекордной засухой в стране. По данным местных метеорологов, с января по середину мая в КНДР выпало всего 56,3 миллиметра осадков, что является рекордно малым значением за последние почти 100 лет.

Гуманитарную помощь Пхеньяну уже оказала Россия. Москва в апреле передала КНДР в качестве гуманитарной помощи почти 2,3 тысячи тонн пшеницы.