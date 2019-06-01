Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-01T12:20Z
https://ria.ru/20190601/1555170363.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/143586/01/1435860161_0:314:2840:1912_1036x0_80_0_0_798dec7c9d2b5c85f86beffd46416eef.jpg
РИА Новости

Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР

Вчера, 12:20
704
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЖилой район Сеула
Жилой район Сеула
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Жилой район Сеула. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Администрация южнокорейской столицы планирует представить миллион долларов для помощи Северной Корее, население которой страдает от недостатка продовольствия из-за засухи, сообщил мэр Сеула Пак Вон Сун.
"Десять миллионов человек, то есть 40% населения Северной Кореи находятся в очень тяжёлой ситуации из-за продовольствия, и необходимо срочно их спасти. В частности, крайне сложная ситуация с питанием для детей и беременных. Город Сеул рассматривает пожертвование во Всемирную продовольственную программу (ВПП) миллиона долларов, или 1,2 миллиарда вон", - приводит заявление мэра администрация города.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вчера, 10:57
В Сеуле заявили о готовности к дальнейшему диалогу с КНДР
Ожидается, что средства будут переданы организации в середине июня.
Мэр также выразил намерение развивать сотрудничество для создания в КНДР инфраструктуры сельского хозяйства.
По данным ВПП, а также Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в КНДР собран самый бедный c 2008 года урожай зерна и 40% населения страны срочно нуждается в продовольствии. Северокорейские СМИ уже публиковали призыв к гражданам искать новые источники воды и революционные меры для борьбы с рекордной засухой в стране. По данным местных метеорологов, с января по середину мая в КНДР выпало всего 56,3 миллиметра осадков, что является рекордно малым значением за последние почти 100 лет.
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
22 мая, 12:10
Россия продолжит поставки гуманитарной помощи КНДР на фоне засухи в стране
Гуманитарную помощь Пхеньяну уже оказала Россия. Москва в апреле передала КНДР в качестве гуманитарной помощи почти 2,3 тысячи тонн пшеницы.
Южная Корея в свою очередь планирует предоставить Северной Корее гуманитарную помощь на 8 миллионов долларов. По словам представителя министерства по делам национального объединения Ли Сан Мина, на этой неделе планируется завершить переговоры с международными организациями.
Порт Пусан в Южной Корее
17 мая, 11:04
Южная Корея может предоставить КНДР продовольственную помощь
300000
Южная КореяКНДРВ мире
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:31В Москве вспыхнул пожар в реконструируемом павильоне на ВДНХ
12:28ФСИН начала проверку видео с банкетом для заключенных в орловской колонии
12:14Опрос: более половины россиян испытывают стресс во время отпуска
12:12В Дзержинске открыли горячую линию для бизнеса после ЧП на заводе
12:06В Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом
12:01Столкнувшийся с грузовиком в Адыгее поезд продолжил путь Нижневартовск
12:00На Украине один человек погиб из-за обрушения крыши сцены на рок-фестивале
11:59В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:57Жители Дзержинска вышли на субботник, чтобы восстановить город после ЧП
11:55Опубликовано видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
11:51К инженерной разведке на заводе в Дзержинске привлекли Росгвардию
11:43В Дзержинске взрывы повредили остекление более 450 зданий
11:33В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте после ДТП
11:30В Дзержинске пять зданий были разрушены из-за взрывов на заводе
11:24Матпомощь пострадавшим от взрыва в Дзержинске выделят в понедельник
11:21СМИ: в Ираке француза приговорили к смертной казни за принадлежность к ИГ*
11:16В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
11:14В ДНР за пять дней пострадали из-за обстрелов шесть мирных жителей
11:08Глава Социал-демократической партии Германии объявила об отставке
10:44ЛДПР выдвинула кандидата в губернаторы Петербурга
Лента новостейМолния