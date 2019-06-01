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РИА Новости

Глава МИД Ирана раскритиковал Европу за нарушение ядерной сделки

12:06
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал европейские страны за подход к ядерной сделке, заявив, что они нарушили соглашение.
Говоря о том, что Европа может выступать в поддержку ядерной сделки, министр отметил, что на словах все могут это делать, за исключением США.
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"Я спрашиваю у европейских правительств: сколько европейских компаний в данный момент ведут деятельность в Иране? Сколько европейских банков работают с Ираном? Вместо того чтобы на словах поддерживать соглашение, лучше бы его выполняли и на практике показали свою поддержку", - сказал Зариф в интервью телеканалу Al-Alam.
По его словам, Иран тоже может заявлять о своей поддержке соглашения, но при этом нарушать все ее аспекты.
"Именно этим сейчас и занимается Европа. Европа на самом деле не была привержена ни одному из положений сделки. Внешне – да, на деле - нет", - добавил министр.
В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном и повторно ввел санкции против Тегерана. Американские санкции сопровождались остановкой работы в Иране ряда европейских компаний, в том числе французской Total, немецкой  Wintershall.
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В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе, в случае если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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Мохаммад Джавад ЗарифЕвропаИран
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