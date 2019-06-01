Замминистра обороны России и глава Красного Креста обсудили Сирию

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил гуманитарную ситуацию в Сирии с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером на встрече в ходе конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-Ла Диалог"
"Сегодня на полях международной конференции по безопасности состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. В ходе переговоров стороны обменялись оценками гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике", - сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны сообщили, что стороны также обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия Минобороны России и МККК, а также договорились о продолжении подобных контактов в дальнейшем.