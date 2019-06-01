КПП в Донбассе продлили режим работы с наступлением лета

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Все контроль-пропускные пункты в Донбассе перешли на летний график работы, пропускные операции осуществляются с 6.00 до 20.00 мск, сообщает в субботу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Ранее КПП в Донбассе работали в весеннем режиме, с 7.00 до 18.30.