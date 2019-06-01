В перестрелке на иранской границе погибли двое турецких военных

АНКАРА, 1 июн – РИА Новости. Двое турецких военнослужащих погибли и пятеро получили ранения в ходе перестрелки в провинции Ыгдыр на границе с Ираном, где действуют члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), передает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на источники в силах безопасности.
Сообщается, что раненые военные доставлены в местные больницы. В район направлено подкрепление, "проводится операция по поимке террористов".
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.