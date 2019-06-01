В перестрелке на иранской границе погибли двое турецких военных

АНКАРА, 1 июн – РИА Новости. Двое турецких военнослужащих погибли и пятеро получили ранения в ходе перестрелки в провинции Ыгдыр на границе с Ираном, где действуют члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), передает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на источники в силах безопасности.

Сообщается, что раненые военные доставлены в местные больницы. В район направлено подкрепление, "проводится операция по поимке террористов".

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.