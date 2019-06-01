Раскрыты детали санкций США против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Американские политики предложили как минимум пять вариантов санкций против лиц и организаций, содействующих укладке газопровода "Северный поток — 2".

Авторами законопроекта выступили сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон. Они предлагают отказывать связанным с российским проектом физическим и юрлицам в выдаче американских экспортных лицензий, запреты на получение займов на сумму более десяти миллионов долларов в течение года и операции с госдолгом США. Речь идет о лицах, и компаниях, предоставляющих страховые и консалтинговые услуги.

Кроме того, предполагается введение запрета на проведение платежей и сделок с собственностью в юрисдикции США и заморозка активов лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению" судов для укладки трубопровода или содействующих этому процессу.

"Иллюзий быть не должно"

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что российской стороне следует готовиться к худшему варианту развития событий.

"В России не может быть никаких иллюзий по этому поводу. Мы должны быть готовы к подобному варианту развития событий. Раньше или позже, но все санкции, которые можно ввести против связанных с "Северным потоком — 2" компаний, будут введены", - сказал Брутер в интервью RT.

В то же время аналитик не исключил, что Вашингтон не успеет полностью ввести ограничения до окончания строительства газопровода и в итоге проект будет реализован.

"Северный поток-2"

В рамках проекта предусматривается прокладка двух ниток газопровода по Балтийскому морю от российского побережья до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.

В Европе "Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.

Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа на континент.