Раскрыты детали санкций США против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Американские политики предложили как минимум пять вариантов санкций против лиц и организаций, содействующих укладке газопровода "Северный поток — 2".
Авторами законопроекта выступили сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон. Они предлагают отказывать связанным с российским проектом физическим и юрлицам в выдаче американских экспортных лицензий, запреты на получение займов на сумму более десяти миллионов долларов в течение года и операции с госдолгом США. Речь идет о лицах, и компаниях, предоставляющих страховые и консалтинговые услуги.
Кроме того, предполагается введение запрета на проведение платежей и сделок с собственностью в юрисдикции США и заморозка активов лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению" судов для укладки трубопровода или содействующих этому процессу.
"Иллюзий быть не должно"
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что российской стороне следует готовиться к худшему варианту развития событий.
"В России не может быть никаких иллюзий по этому поводу. Мы должны быть готовы к подобному варианту развития событий. Раньше или позже, но все санкции, которые можно ввести против связанных с "Северным потоком — 2" компаний, будут введены", - сказал Брутер в интервью RT.
В то же время аналитик не исключил, что Вашингтон не успеет полностью ввести ограничения до окончания строительства газопровода и в итоге проект будет реализован.
"Северный поток-2"
В рамках проекта предусматривается прокладка двух ниток газопровода по Балтийскому морю от российского побережья до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.
В Европе "Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.
Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа на континент.
США препятствуют "Северному потоку — 2", поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.