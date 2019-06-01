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РИА Новости

Россияне в Таиланде пытаются эвакуировать соотечественника с инсультом

11:42
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БАНГКОК, 31 мая – РИА Новости. Россияне, живущие и работающие в Таиланде, пытаются помочь с организацией эвакуации на родину 69-летнего соотечественника, перенесшего тяжелый инсульт и оказавшегося после лечения без средств, сообщил РИА Новости один из волонтеров Арсений Камышев по телефону из города Чиангмая на севере Таиланда.
69-летний москвич Владимир Тряхунов, живущий вместе с женой Екатериной в Чиангмае, 17 апреля перенес тяжелый геморрагический инсульт. Медицинской страховки у россиянина, находившегося в Таиланде не по туристической, а по долгосрочной визе, не было.
"У него было очень крепкое здоровье до инсульта, они с женой занимались спортом и вели вполне здоровый образ жизни, и у них были накопления, которых было бы вполне достаточно, если бы пришлось обращаться к врачам с обычными, например, простудными заболеваниями. Однако когда Владимир попал в больницу с инсультом, семейные средства растаяли в течение первых недель. Нужны были операции, особый уход", - сообщил Камышев.
"Пока семья заплатила больнице Chiangmai Ram Hospital 850 тысяч таиландских бат, это примерно 1,7 млн рублей. А счетов сейчас уже на 2,5 миллиона бат (5 млн рублей). У больницы есть скидки для пациентов в возрасте старше 60, но и со скидкой неуплаченный остаток сейчас составляет около 1,2 млн бат (2,4 млн рублей), и еще нужна одна операция, а затем эвакуация, которая тоже требует затрат. Мы объявили через свою группу в Facebook сбор денег, которые идут на счет жены Владимира, Екатерины", - рассказал волонтер.
Он сообщил также, что за ситуацией следит и помогает в организации эвакуации Тряхунова в Россию посольство РФ, находящееся в Бангкоке.
В консульском отделе посольства РИА Новости подтвердили, что вопрос об эвакуации Тряхунова рассматривается, однако о ее сроках пока говорить рано.
"Врачи должны принять решение о транспортабельности больного в соответствии с его состоянием, а пока состояние Владимира Тряхунова, по словам врачей, не позволяет транспортировку", - сообщили агентству российские дипломаты, подтвердившие также, что еще одной проблемой россиянина является оплата больничных счетов, которые по существующим правилам необходимо оплатить до выписки больного и его эвакуации.
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Больница Chiangmai Ram Hospital входит в группу частных больниц Ramkhamhaeng Group и считается одной из лучших на севере Таиланда. Владимир Тряхунов был доставлен в нее сразу же из районной больницы, куда он попал с инсультом, так как в районном медицинском учреждении не было необходимой аппаратуры и специалистов нужной квалификации. Альтернативой были другие частные больницы, в которых уровень цен за медобслуживание и лечение не уступает Chiangmai Ram.
Тряхунов находится в Таиланде по "пенсионной" долгосрочной (годовой) визе категории О-А, которую иммиграционные власти страны предоставляют неработающим иностранным гражданам старше 50 лет, имеющим достаточные средства для проживания в стране (не менее 15 тыс долларов). До 2019 года получателям "пенсионной" визы не требовалась медицинская страховка. Постановление о ее обязательности правительство Таиланда приняло в мае этого года. Теперь каждый год при продлении "пенсионной" визы (она дается сроком на один год с возможностью ежегодного продления) иностранец будет обязан продемонстрировать властям, помимо денежных средств на счетах, еще и медицинский страховой полис. Однако Тряхунов продлил свою визу в январе этого года, и к нему новое требование не относилось.
"Состояние Владимира улучшается, он уже не в реанимации, где расходы увеличивались каждый день многократно, а в отделении терапии. Он уже реагирует на голоса людей, открывает глаза, следит глазами за передвижениями посетителя, может понемногу двигать обеими ногами и обеими руками, хотя и с разной интенсивностью. В ближайшие дни ему будут делать последнюю необходимую операцию, после которой врачи смогут принять решение о его транспортабельности", - рассказал Камышев.
"Я восхищаюсь мужеством Екатерины, она каждодневно борется за жизнь мужа вместе с врачами, переехала жить в больницу, заботится о нем постоянно и не позволяет себе уставать", - добавил он.
Волонтеры собирают средства для помощи Владимиру Тряхунову на странице группы "Тайский быт" в Facebook.
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