У СНГ есть будущее, считает Медведев

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.
"Безусловно. Раньше обычно говорилось, это некая цивилизованная форма развода между бывшими республиками Советского Союза. Нет. Сегодня СНГ – при всех сложностях, издержках, нюансах – это всё-таки реально работающий проект", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос есть ли будущее у объединения, в том числе, с учетом решения Грузии и Украины не принимать участие в нем.
Вчера, 19:26Сюрпризы и решения саммита глав правительств СНГ. Заметки из АшхабадаВкладывать в инновации, обмениваться технологиями и таможенной информацией. Это краткие итоги заседания Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. О том, как проходила встреча, из столицы Туркмении сообщает обозреватель радио Sputnik Татьяна Голованова.
Медведев отметил, что несмотря на имеющиеся сложности, было разработано и принято соглашение о свободной торговле.
"Всегда есть возможность отослать к тому документу, который странами или как минимум прорабатывался, или тем более был подписан, для того чтобы сказать: давайте мы, например, вопросы интеллектуальной собственности будем решать вот по такому законопроекту или по такому соглашению", - сказал премьер, добавив, что заседания Совета глав правительств СНГ "это не церемониальные сборы".