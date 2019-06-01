У СНГ есть будущее, считает Медведев

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.

Вкладывать в инновации, обмениваться технологиями и таможенной информацией. Это краткие итоги заседания Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. О том, как проходила встреча, из столицы Туркмении сообщает обозреватель радио Sputnik Татьяна Голованова.

Сюрпризы и решения саммита глав правительств СНГ. Заметки из Ашхабада Вкладывать в инновации, обмениваться технологиями и таможенной информацией. Это краткие итоги заседания Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. О том, как проходила встреча, из столицы Туркмении сообщает обозреватель радио Sputnik Татьяна Голованова.

"Всегда есть возможность отослать к тому документу, который странами или как минимум прорабатывался, или тем более был подписан, для того чтобы сказать: давайте мы, например, вопросы интеллектуальной собственности будем решать вот по такому законопроекту или по такому соглашению", - сказал премьер, добавив, что заседания Совета глав правительств СНГ "это не церемониальные сборы".