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РИА Новости

У СНГ есть будущее, считает Медведев

11:38
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев во время интервью ведущему телепрограммы "Вести в субботу" Сергею Брилеву. 1 июня 2019
Дмитрий Медведев во время интервью ведущему телепрограммы Вести в субботу Сергею Брилеву. 1 июня 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.
"Безусловно. Раньше обычно говорилось, это некая цивилизованная форма развода между бывшими республиками Советского Союза. Нет. Сегодня СНГ – при всех сложностях, издержках, нюансах – это всё-таки реально работающий проект", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос есть ли будущее у объединения, в том числе, с учетом решения Грузии и Украины не принимать участие в нем.
Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на церемонии встречи глав делегаций, принимающих участие в заседании Совета глав правительств СНГ. 31 мая 2019
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Сюрпризы и решения саммита глав правительств СНГ. Заметки из АшхабадаВкладывать в инновации, обмениваться технологиями и таможенной информацией. Это краткие итоги заседания Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. О том, как проходила встреча, из столицы Туркмении сообщает обозреватель радио Sputnik Татьяна Голованова.
Медведев отметил, что несмотря на имеющиеся сложности, было разработано и принято соглашение о свободной торговле.
"Всегда есть возможность отослать к тому документу, который странами или как минимум прорабатывался, или тем более был подписан, для того чтобы сказать: давайте мы, например, вопросы интеллектуальной собственности будем решать вот по такому законопроекту или по такому соглашению", - сказал премьер, добавив, что заседания Совета глав правительств СНГ "это не церемониальные сборы".
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Дмитрий МедведевСНГРоссия
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