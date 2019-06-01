Минобороны непризнанной НКР заявило о гибели военного при обстреле

ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в субботу о гибели военнослужащего в результате обстрела со стороны Азербайджана.
"Первого июня примерно в 07.30 (06.30 мск) в результате произведенного противником выстрела смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы Сипан Мелконян 2000 года рождения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Отмечается, что погибший служил в одной из воинских частей Армии обороны Карабаха, дислоцированных на юго-восточном направлении. "Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие", - заявили в пресс-службе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.