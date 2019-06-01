"Кто, если не мы": самарские волонтеры помогают перейти на "цифру"

САМАРА, 1 июн – РИА Новости, Екатерина Кособокова. Самарская область вместе с еще 35 регионами России 3 июня отключает аналоговое телевещание. С переходом на цифровое телевидение более 98% населения региона смогут смотреть 20 каналов в отличном качестве. В настройке приставок для приема цифрового сигнала пожилым людям помогают около 1,5 тысяч добровольцев, часть из которых получила волонтерский опыт еще во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Полторы тысячи добровольцев

Как рассказали РИА Новости в департаменте информационных технологий и связи Самарской области, жителям региона с подключением оборудования для цифрового телевидения помогают почти 1,5 тысячи волонтеров, штабы добровольцев работают не только в городах, но и в селах области. В Самаре, по словам начальника отдела молодежной политики департамента культуры и молодежной политики города Екатерины Щининой, "цифру" пожилым людям настраивают около 400 волонтеров.

"Это не просто добровольцы, это ребята, которые знают все нюансы, которые могут появиться при подключении оборудования. Кроме того, возникающие проблемы волонтерам помогают решать специалисты технической службы. Если и это не помогает, тогда техническая служба фиксирует адрес заявителя как требующий особого контроля, и уже специалисты РТРС (Российской телевизионной и радиовещательной сети) подключаются к решению проблемы", - объясняет Щинина.

Всего, по ее словам, с начала апреля только в волонтерский штаб Самары поступило около тысячи заявок от тех, кому нужна помощь в подключении к цифровому телевидению. "В день мы получаем около 70-80 заявок, и мы понимаем, что с каждым днем их будет только больше, ведь 3 июня уже не за горами… Но мы готовы помочь всем, надеюсь, что все заявки и обращения наших граждан будут выполнены хорошо и своевременно", - говорит Щинина.

Ребята с опытом

Большинство заявок отрабатывают студенты Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Часть из них начали заниматься волонтерской деятельностью еще в 2018 году во время чемпионата мира по футболу, игры которого проходили и в Самаре. Чтобы стать "цифровыми" добровольцами, ребята прослушали специальные курсы.

"Обучение проводили специалисты Самарского областного радиотелевизионного передающего центра. Для этого они привозили к нам оборудование: телевизоры, приставки, антенны… Всего обучение прошли около 500 волонтеров, большинство из них – это студенты третьего курса", - рассказывает директор центра организации практик и содействия трудоустройству ПГУТИ Елена Натарова.

Ребята уверяют, что ничего сложного технически в подключении цифрового телевидения для них нет. Другое дело – рассказать и показать пожилым людям, как работает приставка, как пользоваться новым пультом. "Зачастую мы тратим больше времени не на то, чтобы подключить цифровое телевидение, а на то, чтобы потом объяснить, как им пользоваться", - поясняет волонтер Денис Гребенщиков.

"Нет никакой сложности в том, чтобы подключить цифровое телевидение, это занимает буквально пять минут, но как объяснить пенсионеру, как пользоваться совершенно другим новым устройством, которого у него никогда не было? Если это приставка, то нужно переключиться на специальный канал, у кого-то это не получается. Кто-то включает телевизор, и, если у него нет сигнала, думает, что все сломалось", - соглашается волонтер Алексей Гололобов.

По его словам, из-за этого к некоторым пенсионерам приходится приезжать по несколько раз. "Например, бабушка, которой уже настроили "цифру", вновь позвонила на горячую линию, попросила прислать волонтеров, так как у нее перестал показывать телевизор после того, как она помыла полы", - говорит Гололобов.

Правда, как рассказывают ребята, с техническими трудностями они все-таки сталкиваются, ведь у многих бабушек и дедушек дома стоят телевизоры старых моделей. "В таких случаях приходится помучиться, подключая приставку через "гребенку", - объясняет волонтер Андрей Атлашов.

Еще одна сложность, по словам волонтеров, заключается в том, что некоторые пожилые люди относятся к добровольцам с недоверием и не хотят открывать дверь. "Все волонтерские штабы официальные. У нас у всех есть с собой студенческий билет, специальная атрибутика – кепка и накидка, а также подписанные маршрутные листы. Хотелось бы обратиться к нашим пенсионерам и пояснить, что на улице мы никого не ловим, в подворотне ни к кому не подходим. Мы обязательно звоним, согласовываем с заявителем удобные для него день и время, и только после этого выезжаем на адрес. С другой стороны, ни в коем случае не надо звонить по объявлению в подъезде, заявки на выезд волонтеров принимает только официальная горячая линия", - объясняет Гололобов.

"Хорошие мальчики"

"Наш главный девиз – кто, если не мы!" - говорят волонтеры. Ребята не только подключают оборудование и объясняют, как им пользоваться, но и, например, бегают в ближайший магазин за недостающими батарейками к пульту.

"Нас часто пытаются накормить, кто-то даже пытается дать денег, мы, конечно, ни в коем случае денег не берем… Нас очень хорошо встречают... Все, к кому мы приходим, в основном остаются довольны, потому что у пожилых людей появляется больше каналов, другое качество картинки. Если кто-то не может понять, как оборудование работает, ребята наши рассказывают, показывают все, всегда идут навстречу", - уверяет волонтер Валерия Слипуха.

По информации департамента информационных технологий и связи Самарской области, в регионе на базе колл-центра правительства организована горячая линия, которая принимает более 400 звонков в неделю. Большая часть звонков, по данным ведомства, носит консультационный характер. Случается, что на горячую линию звонят и те, кто хочет поблагодарить волонтеров за заботу.

"Хочу выразить огромную благодарность мальчикам, которые пришли… Такие вежливые, такие внимательные. Доброго им здоровья!" - делится впечатлениями пенсионерка Галина Ивановна. "Хочу всех поблагодарить за хорошее дело, за внимание к нам, старикам. Пришли, все сделали, хорошие мальчики. Прям отлично все", - соглашается с ней еще одна пенсионерка Вера Ивановна.