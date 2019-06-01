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РИА Новости

Участники акции "Чистый берег" вывезли семь тысяч кубометров мусора

10:33
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© РИА Новости / Максим БогодвидАкция "Чистый берег"
Акция Чистый берег
© РИА Новости / Максим Богодвид
Акция "Чистый берег". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. По всей России прошла акция "Чистый берег", в ходе которой участники очистили более 2,5 тысяч километров береговой линии и вывезли около 7 тысяч кубометров мусора, сообщает пресс-служба МЧС России.
"МЧС России по всей стране от юга до севера провело экологическую акцию "Чистый берег". В ней приняли участие несколько десятков тысяч человек: сотрудники ведомства, представители муниципальных властей, школ, различных организаций и предприятий, волонтеры и горожане. В ходе акции было очищено свыше 2,5 тысяч километров береговой линии, вывезено около 7 тысяч кубометров мусора", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что участники акции отправили на свалки килограммы бутылок, полиэтиленовых пакетов, консервных банок, бытовой техники, автомобильных покрышек и мебели. Также они выразили надежду, что такие мероприятия станут стимулом к формированию культуры бережного отношения к рекам и озерам.
Проблема загрязнения водоемов и побережий обостряется все сильней. Чтобы сохранить берег чистым весь купальный сезон, МЧС призывает граждан вывозить мусор в специально отведенные места.
Впервые акция стартовала в 2014 году. Традиционно она проходит перед началом купального сезона и после его завершения. Главная цель — наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водоемов.
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