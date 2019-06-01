Участники акции "Чистый берег" вывезли семь тысяч кубометров мусора

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. По всей России прошла акция "Чистый берег", в ходе которой участники очистили более 2,5 тысяч километров береговой линии и вывезли около 7 тысяч кубометров мусора, сообщает пресс-служба МЧС России.

"МЧС России по всей стране от юга до севера провело экологическую акцию "Чистый берег". В ней приняли участие несколько десятков тысяч человек: сотрудники ведомства, представители муниципальных властей, школ, различных организаций и предприятий, волонтеры и горожане. В ходе акции было очищено свыше 2,5 тысяч километров береговой линии, вывезено около 7 тысяч кубометров мусора", - говорится в сообщении.

Сообщается, что участники акции отправили на свалки килограммы бутылок, полиэтиленовых пакетов, консервных банок, бытовой техники, автомобильных покрышек и мебели. Также они выразили надежду, что такие мероприятия станут стимулом к формированию культуры бережного отношения к рекам и озерам.

Проблема загрязнения водоемов и побережий обостряется все сильней. Чтобы сохранить берег чистым весь купальный сезон, МЧС призывает граждан вывозить мусор в специально отведенные места.