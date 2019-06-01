Американец получил срок за женитьбу на собственной дочери

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Жителя штата Небраска Трэвиса Филдгроува приговорили к двум годам тюрьмы за связь с собственной дочерью, сообщает издание Жителя штата Небраска Трэвиса Филдгроува приговорили к двум годам тюрьмы за связь с собственной дочерью, сообщает издание Omaha World-Herald

Осенью 2018 года в полицию поступило сообщение о половой связи между Филдгроувом и 21-летней Самантой Кершнер. В суде девушка сообщила, что около трех лет назад она попросила мать познакомить ее с биологическим отцом и та свела ее с Филдгроувом.

Police: Nebraska Woman Samantha Kershner Admits ‘Jealous Competition with Half Sister’ Led to Incest https://t.co/ZR7NBtS779 pic.twitter.com/53qlmPp4DH — Law & Crime (@lawcrimenews) 4 февраля 2019 г.

Несколько лет спустя у них завязались "романтические отношения" — оба фигуранта признали это в суде — а в октябре прошлого года они заключили официальный брак, отмечает издание.