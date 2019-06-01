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РИА Новости

Американец получил срок за женитьбу на собственной дочери

09:56
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© AFP 2019 / Jim WatsonСотрудники правоохранительных органов США у здания Белого дома в Вашингтоне
Сотрудники правоохранительных органов США у здания Белого дома в Вашингтоне
© AFP 2019 / Jim Watson
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Жителя штата Небраска Трэвиса Филдгроува приговорили к двум годам тюрьмы за связь с собственной дочерью, сообщает издание Omaha World-Herald.
Осенью 2018 года в полицию поступило сообщение о половой связи между Филдгроувом и 21-летней Самантой Кершнер. В суде девушка сообщила, что около трех лет назад она попросила мать познакомить ее с биологическим отцом и та свела ее с Филдгроувом.
Несколько лет спустя у них завязались "романтические отношения" — оба фигуранта признали это в суде — а в октябре прошлого года они заключили официальный брак, отмечает издание.
Тест на ДНК доказал, что Филдгроув – отец Кершнер. Сам мужчина заявил, что не считал ее дочерью, поскольку его имя отсутствовало в свидетельстве о рождении девушки.
Патрисия Спенн
15 марта 2018, 17:10
Американку посадили в тюрьму на два года за брак с дочерью
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