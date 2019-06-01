Посольство Швейцарии направило в Донбасс 22 грузовика с гумпомощью

КИЕВ, 1 июн - РИА Новости. Посольство Швейцарии на Украине направило в Донбасс 22 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью, сообщила в субботу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 22 грузовика от посольства Швейцарии на Украине. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области химические реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь общим весом почти 400 тонн", - говорится в сообщении.