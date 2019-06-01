В Париже продолжают расследование дела об избиении журналистки РИА Новости

ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. Генеральная инспекция национальной полиции Франции (IGPN) за месяц расследования дела об избиении сотрудником полицейского спецназа корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, освещавшей первомайскую демонстрацию в Париже, присвоила этому делу номер, но не смогла установить виновников инцидента.

Журналистка, работавшая на беспорядках, сопровождавших первомайскую манифестацию во французской столице, получила удары дубинкой по голове и руке от полиции. Несмотря на то, что на руке корреспондента РИА Новости была повязка с надписью "Пресса", а на каске - наклейка с аналогичным текстом, полиция все равно стала её бить, нанося удары по голове и по руке. Врачи госпиталя, куда она сразу же обратилась, диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы.

В МИД РФ ранее назвали недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей и призвали французские власти провести тщательное расследование этого инцидента.

"По словам следователя, моему делу присвоен номер. Расследование продолжается: изучают записи городских камер видеонаблюдения и радиочастоты, чтобы установить, какие именно полицейские несли службу в месте происшествия", - рассказала Иванова.

Она добавила, что после инцидента прошла необходимое лечение и вернулась к работе.