Вдове сотрудника аэропорта в Сочи вручили медаль "За спасение погибавших"

КРАСНОДАР, 1 июн – РИА Новости. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих передал вдове руководителя смены сочинского аэропорта Владимира Бегияна, скончавшегося от сердечного приступа при ликвидации последствий аварийной посадки Boeing в сентябре 2018 года, медаль "За спасение погибавших", сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что руководитель комплексной смены Владимир Бегиян, скончавшийся от сердечного приступа при ликвидации последствий аварийной посадки самолета в аэропорту Сочи в сентябре 2018 года, был посмертно награжден президентом России медалью "За спасение погибавших".

"В международном аэропорту Сочи министр транспорта Евгений Дитрих передал супруге Владимира Бегияна медаль "За спасение погибавших", - отмечается в релизе. Сообщается, что церемония прошла в пятницу.

"Владимир Николаевич не думал о себе, он думал о жизнях других людей. Это был человек с большим сердцем. Пока рядом с нами работают такие люди, у нашего транспорта большое будущее", - цитирует Дитриха пресс-служба аэропорта.

Владимир Бегиян проработал в международном аэропорту Сочи более 33 лет, с мая 1985 года. Прошел трудовой путь от диспетчера-контролера ПДСП до руководителя комплексной смены аэропорта. За время работы награжден благодарностью министерства транспорта РФ, нагрудным знаком "Отличник воздушного транспорта".