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РИА Новости

Вдове сотрудника аэропорта в Сочи вручили медаль "За спасение погибавших"

09:22
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КРАСНОДАР, 1 июн – РИА Новости. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих передал вдове руководителя смены сочинского аэропорта Владимира Бегияна, скончавшегося от сердечного приступа при ликвидации последствий аварийной посадки Boeing в сентябре 2018 года, медаль "За спасение погибавших", сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что руководитель комплексной смены Владимир Бегиян, скончавшийся от сердечного приступа при ликвидации последствий аварийной посадки самолета в аэропорту Сочи в сентябре 2018 года, был посмертно награжден президентом России медалью "За спасение погибавших".
"В международном аэропорту Сочи министр транспорта Евгений Дитрих передал супруге Владимира Бегияна медаль "За спасение погибавших", - отмечается в релизе. Сообщается, что церемония прошла в пятницу.
"Владимир Николаевич не думал о себе, он думал о жизнях других людей. Это был человек с большим сердцем. Пока рядом с нами работают такие люди, у нашего транспорта большое будущее", - цитирует Дитриха пресс-служба аэропорта.
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Владимир Бегиян проработал в международном аэропорту Сочи более 33 лет, с мая 1985 года. Прошел трудовой путь от диспетчера-контролера ПДСП до руководителя комплексной смены аэропорта. За время работы награжден благодарностью министерства транспорта РФ, нагрудным знаком "Отличник воздушного транспорта".
В сентябре прошлого года в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ютэйр", следовавший рейсом Москва – Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек. Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако скончался один сотрудник аэропорта.
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