В двух поселках Хабаровского края прекратилось подтопление

ХАБАРОВСК, 1 июн - РИА Новости. Вода ушла из двух поселков, подтопленных дождевым паводком в Хабаровском крае, в третьем подтопленными остаются 10 приусадебных участков, сообщает в субботу региональный главк МЧС России.

Ранее сообщалось, что в пятницу вышедшая из берегов река Урми подтопила два жилых дома и 43 приусадебных участка в поселке Кукан, 12 участков в Наумовке и четыре в Догородоне, а также участок дороги между Куканом и Догордоном.

Отмечается, что на утро 1 июня уровень воды в реке Урми составил 796 сантиметров, снизившись за сутки на 22 сантиметра.

"Происходит освобождение подтопленных приусадебных участков. Остаются подтопленными 10 придворовых территорий в селе Кукан. В поселках Наумовка и Догордон все подворья освободились. В результате перелива воды через дорожное полотно затруднено движение на участке дороги сообщением Кукан – Догордон, возможен проезд для техники высокой проходимости", - говорится в сообщении.