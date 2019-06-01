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РИА Новости

Госдепу предложили оценить влияние "Северного потока – 2" на политику ФРГ

04:28
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Сенаторы США предлагают госдепартаменту оценить влияние проекта "Северный поток-2" на безопасность и внешнюю политику Украины и Германии, а также собрать данные обо всех причастных к нему, говорится в размещенном в субботу на сайте конгресса законопроекте о санкциях за предоставление России судов для строительства трубопроводов и других целей.
"Не позднее чем через 90 дней после вступления этого закона в силу госсекретарь должен представить в соответствующие комитеты конгресса отчет, в который войдет оценка воздействия газопровода "Северный поток-2" на национальную безопасность Соединенных Штатов, включая влияние возросшей зависимости стран Европы от российского природного газа, на энергетическую безопасность в Европе, дипломатическую безопасность и внешнюю политику Украины, дипломатическую безопасность и внешнюю политику Германии и дипмиссии США и объектов властей США в Европе", - сказано в документе.
Законопроект был внесен в конгресс 14 мая, однако его полный текст был опубликован только в субботу.
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Также отчет должен содержать описание того, что делали власти России для "влияния на мнение общества и элит в Европе, чтобы создать поддержку "Северного потока-2" и других российских проектов по экспорту энергоносителей". Под это подпадают публикации в СМИ и финансирование в Европе "дискуссионных площадок, образовательных учреждений, торговых ассоциаций и других неправительственных организаций", сказано в законопроекте.
Законопроект дает госсекретарю 180 дней на то, чтобы подготовить отчет о компаниях, причастных к строительству и ремонту в рамках "Северного потока 2". Подобный отчет авторы законопроекта предлагают делать раз в год на протяжении шести лет.
По каждой из компаний предлагается представить информацию о том, оказывала ли она какие-либо услуги находящимся под разного рода санкциями гражданам РФ.
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Авторами законопроекта выступили сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон. Издание Foreign Policy ранее предположило, что он может сказаться на двух строительных компаниях - швейцарской Allseas и итальянской Saipem, а также может повлиять на реализацию морской части "Турецкого потока".
Как сообщил журналу один из высокопоставленных помощников сенатора-республиканца, знакомый с законопроектом, документ был создан на основе прошлых усилий США, направленных на подрыв нефтяного экспорта Ирана.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Nord Stream 2 AG, компании-оператору проекта, осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер Nord Stream 2 AG - "Газпром".
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2Государственный департамент СШАГерманияРоссияСШАУкраинаЭкономика
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