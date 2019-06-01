В США предложили пять видов санкций против "Северного потока — 2"

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Американские сенаторы предложили ввести как минимум пять видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода "Северный поток — 2". Соответствующий законопроект внесли в конгресс еще 14 мая, но полностью он Американские сенаторы предложили ввести как минимум пять видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода "Северный поток — 2". Соответствующий законопроект внесли в конгресс еще 14 мая, но полностью он опубликован только сегодня.

"Президент может ввести пять или более санкций <…> в отношении иностранного лица, если президент решит, что это лицо осознанно в дату вступления этого закона в силу или после нее предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию (такому. — Прим. ред.) судну", — говорится в документе.

Под иностранным лицом понимается как физическое, так и юридическое.

Среди предлагаемых санкций:

— отказ в выдаче американских экспортных лицензий; отказ в выдаче американских экспортных лицензий; — запрет на получение займов на общую сумму более десяти миллионов долларов в течение года; запрет на получение займов на общую сумму более десяти миллионов долларов в течение года; — запрет на работу с американским госдолгом или федеральными средствами; запрет на работу с американским госдолгом или федеральными средствами; — запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью, причем сотрудники такой компании могут быть высланы из Соединенных Штатов; запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью, причем сотрудники такой компании могут быть высланы из Соединенных Штатов; — запрет на въезд в США и заморозка находящихся в американской юрисдикции активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более. запрет на въезд в США и заморозка находящихся в американской юрисдикции активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Авторами документа стали сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон.

Издание Foreign Policy ранее предположило, что под эти санкции могут попасть две строительные компании — швейцарская Allseas и итальянская Saipem. Кроме того, это может повлиять на реализацию морской части "Турецкого потока".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Дания пока не выдала разрешения на строительство.

Соединенные Штаты выступают против проекта, так как намерены продвигать в Европе собственный сжиженный природный газ, и неоднократно грозили санкциями. В частности, в середине мая об этом заявил министр энергетики США Рик Перри после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Против "Северного потока — 2" возражают также Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва.