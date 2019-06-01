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РИА Новости

В США предложили пять видов санкций против "Северного потока — 2"

04:02
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток — 2"
Участок строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Участок строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Американские сенаторы предложили ввести как минимум пять видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода "Северный поток — 2". Соответствующий законопроект внесли в конгресс еще 14 мая, но полностью он опубликован только сегодня.

"Президент может ввести пять или более санкций <…> в отношении иностранного лица, если президент решит, что это лицо осознанно в дату вступления этого закона в силу или после нее предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию (такому. — Прим. ред.) судну", — говорится в документе.

Под иностранным лицом понимается как физическое, так и юридическое.
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Среди предлагаемых санкций:
отказ в выдаче американских экспортных лицензий;
запрет на получение займов на общую сумму более десяти миллионов долларов в течение года;
запрет на работу с американским госдолгом или федеральными средствами;
запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью, причем сотрудники такой компании могут быть высланы из Соединенных Штатов;
запрет на въезд в США и заморозка находящихся в американской юрисдикции активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.
Авторами документа стали сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон.
Издание Foreign Policy ранее предположило, что под эти санкции могут попасть две строительные компании — швейцарская Allseas и итальянская Saipem. Кроме того, это может повлиять на реализацию морской части "Турецкого потока".
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"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Дания пока не выдала разрешения на строительство.
Соединенные Штаты выступают против проекта, так как намерены продвигать в Европе собственный сжиженный природный газ, и неоднократно грозили санкциями. В частности, в середине мая об этом заявил министр энергетики США Рик Перри после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Против "Северного потока — 2" возражают также Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва.
В поддержку строительства выступают Германия и Австрия, заинтересованные в надежности поставок голубого топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2РоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Американцы всё правильно делают, санкции нам только на пользу пусть вводят ещё больше!
1 июня, 04:21
Михаил Климов
57720627
Дак а в чем у ковбоев проблема ? Объявить всех руководителей и работников компаний участвующих в этом проекте в розыск за попытку убийства американских граждан обоснуя тем , что конкуренция не позволяет американским компаниям получать прибыль и эта нехватка средств может привести к гибели граждан СЩа получающих материальную помощь от ковбойского государства . Осудили же Бута и Ярошенко . Смелее нужно быть господа ковбои , решительнее . Война , на то и война .
1 июня, 05:03
П. Корчагин
303500030
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