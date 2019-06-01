Посольство выясняет, были ли среди пострадавших при стрельбе в США россияне

"Консульский отдел посольства России в США выясняет, были ли среди пострадавших в стрельбе в городе Вирджиния-Бич, штат Виргиния, граждане России. В госдеп направлен соответствующий запрос", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в административном здании, 11 человек погибли, минимум шесть получили ранения. Нападавший после перестрелки с полицией мертв. О его мотивах неизвестно, полиция сообщила только, что он работал в городских службах.