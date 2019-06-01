Король Саудовской Аравии прокомментировал нападение на нефтепровод

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил на открытии саммита Организации исламского сотрудничества в Мекке, что нападение беспилотников на нефтепровод в Саудовской Аравии угрожает безопасности судоходства и поставкам энергоресурсов.

Трансляцию вели арабские телеканалы.

"Две нефтяные насосные станции в Королевстве Саудовская Аравия подверглись террористической операции при помощи беспилотников повстанцев-террористов, поддерживаемых Ираном", - заявил король.

"Мы подтверждаем, что эти разрушительные террористические действия нацелены не только на королевство и регион Персидского залива, но и на безопасность судоходства и поставки энергии миру", - добавил он.

По его словам, палестинский вопрос представляет собой краеугольный камень дел Организации исламского сотрудничества и находится в фокусе их внимания, "пока братский палестинский народ не получит все свои законные права, которые гарантируются легитимными международными резолюциями и арабской мирной инициативой".

Он отметил, что арабские и исламские страны решительно отвергают любые меры, которые "затрагивают исторический и юридический статус священного Иерусалима".

Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) в середине мая объявили, что в ответ на бомбардировки коалицией во главе с Саудовской Аравией йеменских городов начинают широкомасштабную операцию с использованием 300 беспилотников против жизненно важных объектов в Саудовской Аравии и ОАЭ. На прошлой неделе они нанесли удар по центральному нефтепроводу королевства, в результате чего перекачка нефти по нему была приостановлена на несколько дней.