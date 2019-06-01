Эксперты рассказали, с какого возраста детям нужны карманные деньги

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Основы финансовой грамотности детей нужно закладывать еще до школы, а карманные деньги можно выдавать по достижению школьного возраста, но важно, чтобы эти средства носили целенаправленный характер и родители вели совместные расчеты, считают опрошенные РИА Новости эксперты проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности.

"Лучше всего начинать обучать финансовой грамотности детей еще в дошкольном возрасте. Это можно делать на практике. Когда ребенок ходит с родителями в магазин, учится разбираться в монетах и купюрах, считать деньги, получать сдачу, или когда просит купить новую игрушку, тогда уже можно объяснять, сколько это стоит и что не все можно купить сразу, что деньги родители зарабатывают на работе", - отметила советник директора проекта Минфина Анна Зеленцова.

При этом важно уделять внимание элементарной финансовой безопасности, добавила советник директора проекта Минфина Екатерина Лавренова. "Где и как хранить деньги, где и как совершать покупки, чтобы не обманули. Отдельно нужно обсуждать вопрос разглашения семейной информации - где хранятся деньги и ценности семьи, какие зарплаты у родителей и другое", - добавила эксперт.

На детские мечты

Единого рецепта для всех, с какого возраста можно давать карманные деньги ребенку, нет, во многих случаях это индивидуально. Но в целом можно начинать эту практику со школьного возраста, добавила Зеленцова.

Объем средств, которые может получить ребенок от родителей, зависит в том числе от достатка семьи, пояснила Лавренова. "Но, во-первых, это точно не должны быть большие деньги, даже если они есть в семье. Во-вторых, траты ребенка должны иметь целенаправленный характер. Не так чтобы "возьми две тысячи, купи себе что-нибудь". Нужно исходить из потребностей и мечт ребенка", - добавила она.

"При этом следует обсуждать, как их разумно тратить, сравнивать "умные" и "неумные" покупки. Обсуждать, как можно накопить, как составить план, помогать копить, контролировать", - отметила она.

Банковские карты

"С 10-12 лет у многих детей есть электронные кошельки. Они очень легко управляются с ними, таким образом приобретая опыт совершения покупок и распоряжения деньгами. Банковская карта для них не так интересна. Но она дает больше возможностей для оплаты", - добавляет Лавренова.

Дети сегодня с довольно раннего возраста самостоятельно делают покупки, в том числе, в интернете, пользуются банковскими картами, отмечает Зеленцова.

Поэтому если есть необходимость совершать покупки, то нужно оформить привязанную к родительскому счету карту хоть в 10, хоть в 12 лет, продолжает она. "Самостоятельную карту можно оформить и в 14 лет. Но если ребенку с ней неудобно, она ему не нужна, то, конечно, принуждать не стоит", - добавляет эксперт.