Возможности новейшей авиатехники покажут на шоу "Авиамикс" в Крыму

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Масштабная демонстрация возможностей новейшей авиатехники России - шоу "Авиамикс" - пройдет в субботу в Крыму под Феодосией, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

"Тактический эпизод "Авиамикс" является одним из центральных событий всероссийских соревнований "Авиадартс". Зрители увидят действия истребителей Су-35С по расчистке воздушного пространства, массированный бомбовый авиаудар трех ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 и четырех истребителей-бомбардировщиков Су-34", - рассказали в российском военном ведомстве.

По информации Минобороны, после авиаудара тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 десантирует груз, а звено штурмовиков Су-25 произведет групповые пуски ракет по уцелевшим после бомбардировки "объектам" неприятеля. Стрельбы по целям на полигоне проведет и группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28Н.

Завершит "Авиамикс" выступление авиационных групп высшего пилотажа Воздушно-космических сил России: "Стрижей" на МиГ-29, "Русских витязей" на Су-30СМ и "Беркутов" на вертолетах Ми-28Н.

Всего в авиашоу примут участие более 50 воздушных судов.

Всеармейский этап конкурса "Авиадартс-2019" проходит в Крыму с 24 мая по 8 июня. В соревнованиях принимают участие около 60 авиационных экипажей ВКС со всех военных округов и Северного флота. Для конкурса на полигоне Чауда созданы более 70 уникальных наземных целей, среди которых аэродром, ракетные и зенитные комплексы.

На "Авиадартсе" летчики соревнуются в точности стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами, а также из авиационных пушек по наземным целям. Также экипажи самолетов преодолевают систему противовоздушной обороны, которая представлена зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" и зенитной ракетной системой С-300.