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РИА Новости
Новое оружие России

Возможности новейшей авиатехники покажут на шоу "Авиамикс" в Крыму

01:03
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© РИА Новости / Антон Балашов / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35С
Истребитель Су-35С
© РИА Новости / Антон Балашов
Перейти в фотобанк
Истребитель Су-35С. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Масштабная демонстрация возможностей новейшей авиатехники России - шоу "Авиамикс" - пройдет в субботу в Крыму под Феодосией, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"Тактический эпизод "Авиамикс" является одним из центральных событий всероссийских соревнований "Авиадартс". Зрители увидят действия истребителей Су-35С по расчистке воздушного пространства, массированный бомбовый авиаудар трех ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 и четырех истребителей-бомбардировщиков Су-34", - рассказали в российском военном ведомстве.
По информации Минобороны, после авиаудара тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 десантирует груз, а звено штурмовиков Су-25 произведет групповые пуски ракет по уцелевшим после бомбардировки "объектам" неприятеля. Стрельбы по целям на полигоне проведет и группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28Н.
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Всего в авиашоу примут участие более 50 воздушных судов.
Всеармейский этап конкурса "Авиадартс-2019" проходит в Крыму с 24 мая по 8 июня. В соревнованиях принимают участие около 60 авиационных экипажей ВКС со всех военных округов и Северного флота. Для конкурса на полигоне Чауда созданы более 70 уникальных наземных целей, среди которых аэродром, ракетные и зенитные комплексы.
На "Авиадартсе" летчики соревнуются в точности стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами, а также из авиационных пушек по наземным целям. Также экипажи самолетов преодолевают систему противовоздушной обороны, которая представлена зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" и зенитной ракетной системой С-300.
Завершится "Авиадартс" масштабным праздником и авиашоу в Севастополе 8 июня.
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