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РИА Новости

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве женщины

00:53
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Следователи задержали главу Раменского района Московской области по подозрению в убийстве члена Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Главного управления Следственного комитета по Подмосковью.
По предварительным данным, в ночь на 2 мая подозреваемый, находясь в Раменском районе, в салоне автомобиля убил свою 39-летнюю знакомую, к которой испытывал личные неприязненные отношения, после чего скрылся с места происшествия.
Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что женщина пропала в ночь с 1 на 2 мая. Через два дня ее нашли задушенной в автомобиле, оставленном в лесополосе. На месте преступления обнаружили следы ДНК Кулакова. Сообщается, что погибшая была любовницей подозреваемого. По информации телеканала, преступление было совершено после того, как об их отношениях узнала супруга Кулакова. Во время допроса подозреваемый прошел проверку на полиграфе, которая подтвердила его причастность к преступлению.
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Сложил полномочия, но вину не признал

Кулаков, как сообщили в пресс-службе губернатора Московской области, досрочно сложил полномочия.
Исполняющим обязанности назначен Воробьев Сергей Николаевич - первый заместитель главы муниципального района.
Как сообщила представитель ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина, Кулаков заявил, что последний раз видел погибшую еще в апреле и вину не признает.
"Кулаков отрицает вину, говорит, что встречался с погибшей в последний раз в конце апреля. Однако на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого", - сказала представитель СК.
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Бывшая жена не верит

Бывшая жена главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по подозрению в убийстве, не верит в его причастность к преступлению.
В беседе с РЕН ТВ Екатерина, с которой Кулаков развелся 13 лет назад, сообщила, что давно не интересовалась жизнью экс-супруга. По ее словам, она не верит в произошедшее.
Женщина утверждает, что знает Кулакова со школы. За все время их отношений он никогда не поднимал руку ни на детей, ни на нее.
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Заявление Общественной палаты

Общественная палата Раменского района Подмосковья выразила надежду на установление истинной причины гибели заместителя председателя организации Евгении Исаенковой.
"Как это случилось, почему, кто виноват? Очень надеемся, что когда правоохранительные органы закончат свою работу, мы узнаем ответы на эти вопросы", - сообщается в официальном аккаунте общественной палаты Раменского района в Instagram.
В своем посте коллеги погибшей поделились воспоминаниями о Евгении и выразили соболезнования в связи с ее гибелью.
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Биография Андрея Кулакова и Евгении Исаенковой

Андрей Кулаков с сентября 2005 по декабрь 2015 года был главой городского поселения Удельная Раменского района. С декабря 2015 года по ноябрь 2016 года он был руководителем администрации Раменского муниципального района, а после его назначили главой этого района.
На странице главы Раменского района "ВКонтакте" указано, что 45-летний Кулаков женат и имеет двух детей: 18-летнюю дочь и 12-летнего сына. Последний раз он заходил в свой аккаунт 30 мая в 23:41.
Евгения Исаенкова родилась 6 января 1980 года в Москве. В 2008 году она окончила Московский государственный областной университет по специальности "Менеджмент организации".
На работу в администрацию района она пришла в ноябре 2015 года. Сначала Исаенкова занимала должность главного эксперта отдела социальных коммуникаций и молодежной политики Комитета соцразвития, спорта и молодежной политики.
В 2016 году ее назначили на должность замдиректора Раменского районного молодежного центра.
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