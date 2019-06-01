В России снизилось число уголовных дел о преступлениях в отношении детей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число уголовных дел, которые возбудили из-за преступлений в отношении детей, снизилось в России за год, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным СК, в прошлом году следователи возбудили 20 642 уголовных дела о преступлениях в отношении несовершеннолетних, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. Чаще всего дети подвергаются сексуальным преступлениям, таким как изнасилования, насильственные действия сексуального характера, развратные действия и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. СК отмечает, что в 2018 году общее количество таких дел составило 6417.