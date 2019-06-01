Эксперты оценили повышающий коэффициент для акциза на импортные сигареты

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Введение повышающего коэффициента для расчета акциза при импорте в Россию табачной продукции не отразится на рынке и на стоимости сигарет в РФ, сообщили РИА Новости эксперты и участники рынка.

С 1 июня вступают в силу ряд поправок в Налоговый кодекс РФ. В частности, вводится повышающий коэффициент для расчета акцизов при импорте табачных изделий. Он будет применяться для импортеров сигарет, папирос, сигарилл, биди и кретека с 1 сентября по 31 декабря включительно, если объем подакцизных товаров, ввезенных в РФ налогоплательщиком с начала календарного месяца, превышает среднемесячный показатель прошлого года.

По словам главного редактора отраслевого информагентства "Русский табак" Максима Королева, введение повышающего коэффициента на рынок не повлияет. "Люди подстроятся, постараются ввезти их заранее, либо отложат до января. В целом на рынок это не повлияет, это слишком маленький объем, который ввозят частные компании, не трансграничные. На ценах это также не скажется", - сказал РИА Новости Королев.

По оценке эксперта, импорт сигарет в РФ невелик и составляет единицы миллиардов штук в год. Для сравнения, согласно Росстату, производство сигарет в России в 2018 году составило 257 миллиардов штук.

"Доля импорта в общем объеме производства была и так незначительной, а введение коэффициентов и повышение акциза еще сократит его объемы. Это ставит в равные условия как местных производителей, так и импортеров", - сказала РИА Новости директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" (российская структура British American Tobacco, BAT) Яна Гуськова. "Тем не менее, цены на импортную продукцию вырастут только с 1 января 2020 года соразмерно повышению акциза", - добавила она.