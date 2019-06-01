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РИА Новости

В России стартует третий этап амнистии капиталов

00:31
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Третий этап амнистии капиталов стартует в России с 1 июня: до конца февраля 2020 года российские налогоплательщики могут задекларировать зарубежное имущество, компании и счета в иностранных банках, избежав при этом налоговой, административной и уголовной ответственности за предыдущие периоды. Но в отличие от предыдущих двух этапов добавились новые условия участия в ней.
Продлить амнистию до 1 марта 2020 года поручил президент Владимир Путин в феврале текущего года по итогам форума "Деловой России". Однако теперь, чтобы активы попали под амнистию, их придется не только задекларировать, как раньше, но и вернуть деньги в Россию и перерегистрировать контролируемые налогоплательщиком иностранные компании в специальных административных районах (САР), которые созданы на территориях Калининградской области и Приморского края.
Резиденты созданных в России САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории САР также действуют особые режимы валютного регулирования и пятипроцентный налог на доходы, полученные иностранцами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.
Первый этап амнистии капиталов прошел в России с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. ФНС отмечала высокий интерес к завершившейся второй волне амнистии, а в последние дни кампании, по словам начальника управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрия Вольвача, среди ее участников наблюдался настоящий ажиотаж. Так, в ходе первого этапа амнистии было представлено 7,188 тысячи деклараций, второго этапа - уже 11,714 тысячи деклараций.
При этом возможности узнать суммы амнистированного капитала нет. Декларантам предоставляется гарантия о неразглашении этих сведений, и ФНС не имеет права смотреть в эти декларации, пояснял ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
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