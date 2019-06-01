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РИА Новости

Британская компания EE запустила 5G-сети в шести крупных городах страны

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© AFP 2019 / Josep LagoЛоготип сети 5G
Логотип сети 5G
© AFP 2019 / Josep Lago
Логотип сети 5G. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Британская телекоммуникационная компания EE запустила первые в стране сети сотовой связи стандарта пятого поколения (5G) в шести крупных городах Соединенного Королевства, говорится в пресс-релизе компании.
Сообщается, что в среду сеть 5G стала доступна для жителей Лондона, Кардиффа, Эдинбурга, Белфаста, Бирмингема и Манчестера. В честь запуска компания организовала музыкальный концерт в столице страны, трансляция которого велась с помощью сетей нового поколения.
"Мы хотели отметить появление первой в Великобритании сети 5G чем-то впечатляющим. Сегодня вечером мы вошли в историю, не только став первым оператором, который запустил 5G в Соединенном Королевстве, но и используя 5G для трансляции мероприятия тысячам фанатов по всей Британии", - заявил Марк Аллерт, генеральный директор британской телеком-корпорации BT Consumer business, в которую входит EE.
Как обещает компания, к концу этого года 5G-сети будут развернуты в Глазго, Ньюкасле, Ливерпуле, Лидсе, Халле, Шеффилде, Ноттингеме, Лестере, Ковентри и Бристоле. Как ранее заявляли в EE, именно в этих городах и районах существует наибольшая потребность в сетях нового поколения. В 2020 году еще десять городов присоединятся к 5G.
Несмотря на официальной запуск, в настоящее время на британском рынке нет массовых телефонных аппаратов, которые бы работали в сетях 5G. Как ожидается, первые такие массовые смартфоны могут быть представлены мировыми производителями в следующем году.
Конкуренты EE, британские телекоммуникационные компании Three и Vodafone, заявляли, что начнут работы по подготовке к развертыванию сетей 5G в следующем году и запустят первые передающие станции не раньше 2020 года.
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