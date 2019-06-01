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РИА Новости
Туризм

Гренландия, Венеция и Монако. Где еще отдыхали звезды в мае

11:18
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМолодые люди на отдыхе
Молодые люди на отдыхе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В этом году большие майские праздники позволили россиянам отправиться в короткий отпуск, а те, кто взял несколько отгулов, смогли устроить себе дополнительные почти двухнедельные каникулы. Звезды – не исключение. Где провели медовый месяц Потап и Настя Каменских, зачем отправились в Венецию Леонид Агутин с Анжеликой Варум и чем Сергей Жуков вместе с Игорем Акинфеевым занимались в Астрахани – в материале РИА Новости.

Валерий Меладзе

Музыкант Валерий Меладзе встретил майские праздники в Вене.
Певец выложил фотографию с площади Штефанплатц, написав пару слов о рекламном решении на фасаде собора: "Крепкое основание заложили в 1359-1511 годах для рекламного щита смартфона! Собор Святого Стефана – национальный символ Австрии и Вены".
Другие пользователи согласились, что необязательно портить внешний вид достопримечательности рекламой, когда в городе есть другие свободные площадки.

Елена Перминова

Модель и многодетная мама Елена Перминова отправилась в путешествие в Гренландию (это автономная территория, подчиненная Дании) на корабле-ледоколе.
Она рассказала, что во время поездки прошла принудительный пятидневный диджитал-детокс – интернет был недоступен.
По словам Елены, температура в минус два градуса в океане ощущается как минус двадцать. Зато удалось увидеть белого медведя: "Было полное ощущение нереальности происходящего".

Потап и Настя Каменских

После свадьбы Потап и Настя Каменских отправились в Турцию. Потап написал под фото, что они с Настей счастливы. Поклонники радуются за пару и в комментариях желают им любви и взаимопонимания на долгие годы.

Стас Михайлов

Певец Стас Михайлов с семьей майские праздники провел в Монако - артист опубликовал фотографию с дочерьми. Комментаторы отметили, что исполнитель хорошо выглядит и пожелали удачных гастролей.

Владимир Пресняков

Владимир Пресняков с семьей в мае отдохнул на Маврикии. В соцсети музыкант выложил фотографию с сыном на фоне красивого заката.

Анна Седокова

Певица Анна Седокова в мае отдыхала в турецком Белеке. Под фотографией Анна поставила хэштег #мамабудетдэнсить. Поклонники отметили, что певица находится в прекрасной физической форме.

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Леонид Агутин с Анжеликой Варум поездкой в Венецию отметили двадцатую годовщину свадьбы. Леонид выложил фотографии города и видео, где они с женой плывут в гондоле по каналам, а Анжелика опубликовала фотографию с их свадьбы, подписав ее: "Венеция. Без малого 20 лет спустя".

Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко вместе с мужем, певцом Владом Топаловым, провела выходные в Турции. Она выложила фотографию с завтрака и подписала: "Утро доброе! А ведь оно бывает добрым, когда за тебя в квартире убрали, вещи постирали и завтрак подали в кровать. Ох уж эта гостиничная жизнь, балует нас".

Сергей Жуков

Певец Сергей Жуков в мае поехал на рыбалку в Астрахань с товарищем - футболистом Игорем Акинфеевым. "Мы мечтали сюда вернуться с Игорем целых шесть лет. Мечты сбываются! Рыбацкие истории начинаются", - подписал музыкант это фото.

Кристина Асмус

Кристина Асмус провела майский отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах. Актриса каталась на борде по песчаным дюнам, летала на вертолете и исполнила свою давнюю мечту – посетила мечеть шейха Зайда в Абу-Даби. Кристина написала, что ни одна фотография не способна передать величие этого здания.
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