"Аэрофлот" в июне начнет полеты из Москвы в Марсель

МОСКВА, 1 июн – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот с 1 июня 2019 года открывает собственные рейсы из Москвы в Марсель. Полеты будут выполняться на лайнерах семейства Airbus A320 пять раз в неделю.

Марсель второй по величине мегаполис и самый старый город Франции. По количеству достопримечательностей и музеев он не уступает Парижу. Именно здесь проходили съемки знаменитого фильма Люка Бессона "Такси". Марсель славится не только культурным наследием, но и великолепной кухней – в ресторанах Старого порта нужно обязательно попробовать знаменитый суп буйабес или марсельскую уху. После Парижа, Ниццы и Лиона Марсель станет четвертым пунктом во Франции, который связывают с Москвой рейсы Аэрофлота.